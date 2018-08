Sloetski: Profiteren van onrust bij FC Basel

Vanwege slechte resultaten heeft bij FC Basel Raphaël Wicky vorig week plaats moeten maken voor Marcel Koller. De Zwitserse club werkt nu met een nieuw spelsysteem, waarin Ricky van Wolfswinkel vanaf de rechterflank moet komen.



,,We hebben Basel uitgebreid geanalyseerd en zien kansen”, zegt Sloetski. ,,Maar dan moeten wij ook top zijn. Basel is wel een topclub.”



Vitesse is nog wispelturig, zeker op defensief vlak. ,,Maar we hebben deze zomer ook de twee centrale verdedigers Guram Kashia (San Jose Earthquakes) en Matt Miazga (door Chelsea verhuurd aan FC Nantes) zien vertrekken. Daarbij staat er met Eduardo een nieuwe keeper in de goal. Dat zijn dus drie spelers in de as achterin. Dan kost automatismen kweken tijd.”