Sloetski speelt Russische roulette bij Vitesse

Jong Vitesse ruim en eenvoudig langs hekkenslui­ter VVSB

26 januari ARNHEM – Op sportcenrum Papendal heeft Jong Vitesse gewonnen van VVSB, de nummer laatst in de Tweede Divisie. In beide helften scoorden de Arnhemmers twee keer, zonder een tegendoelpunt te incasseren: 4-0. De immer gedreven spelende Thomas Buitink – dit weekend niet in de wedstrijdselectie voor de hoofdmacht – was met twee goals en een assist in ieder geval de meest effectieve speler op het veld.