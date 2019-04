Sloetski trekt dikke muur op met Vitesse bij Ajax: ‘Wij moeten top zijn in de Arena’

ARNHEM - Leonid Sloetski bewondert Ajax. Vitesse omarmt daarom het ‘Wolga-catenaccio’ in de Arena. Een stevig gestutte verdedigingsmuur is voor de Russische coach het enige recept voor succes in Amsterdam.