Sloetski trekt verdedigingsmuur op bij Vitesse tegen Ajax

ARNHEM - Leonid Sloetsksi perst Vitesse in een defensief keurslijf voor de clash met Ajax. De Russische coach kiest dinsdag in de Arena voor vijf verdedigers en vier middenvelders. Thomas Buitink wordt de eenzame spits.

Sloetski wil Ajax in de kleine ruimte krijgen. De Rus opteert ook voor vijf verdedigers, omdat Vyacheslav Karavaev geblesseerd is en Alexander Büttner geschorst (twee duels) na de rode kaart tegen PEC Zwolle. ,,Ik heb gewoon niet veel opties”, stelt de trainer. ,,Büttner was achtervang geweest voor Karavaev, maar hem mis ik ook.”

Vitesse verhuurde in de zomer Julian Lelieveld aan Go Ahead Eagles. In de winter werd Khalid Karami uitgeleend aan NAC.

Bero

Sloetski posteert nu Matus Bero als rechtsback. De Slowaak is multifunctioneel. Hij heeft in zijn carrière eerder ook al eens rechtsback gespeeld. In het centrum staan tegen Ajax drie verdedigers. Dat zijn Maikel van der Werff, Danilho Doekhi en Jake Clarke-Salter. Max Clark is linksback.

,,Ajax heeft mijns inziens het best voetballende team van Nederland”, zegt Sloetski. ,,We moeten op en top zijn voor een resultaat. Ajax heeft thuis dit seizoen alleen verloren van Real Madrid. Dat zegt genoeg.”

Foor

Met de schorsing van Büttner keert Navarone Foor terug op het middenveld bij Vitesse. De Nijmegenaar raakte de voorbije maanden zijn plaats kwijt.

In het systeem van Sloetski zakt clubtopscorer Bryan Linssen een linie terug. De Limburger zal in de counter moeten bijsluiten.

Sloetski is beducht voor Ajax. ,,Om kans te maken op een resultaat moeten we in elk geval lang stand houden. Wij hebben dit seizoen in GelreDome één keer verloren. Ajax was met 4-0 te sterk. Die cijfers zeggen genoeg. Ajax scoorde snel en wij kwamen er niet aan. Dat moet nu anders.”