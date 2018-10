Sloetski vindt blessuregolf Vitesse 'botte pech'

Sloetski spreekt van een opeenstapeling van 'botte pech' in Arnhem. Spierblessures kunnen een gevolg zijn van een zwaar trainingsregime, zegt hij. Maar Vitesse wordt juist geconfronteerd met fracturen. ,,Het zijn mechanische breuken”, verzucht de Rus. ,,Breuken door botsingen of ongevallen. Daaraan is in veel gevallen niet veel te doen.”



Vitesse heeft in de zomer wel een intensieve voorbereiding afgewerkt. Dat had alles te maken met de ambities in de Europa League, stelt Sloetski. Maar alleen de Nigeriaan Hilary Gong is vroegtijdig afgehaakt. ,,En dan gaat het om een knieblessure, die niets met overbelasting te maken heeft. We hebben in de zomer al volop rekening gehouden met belasting. Met intensiteit van trainen en wedstrijden spelen. Die was op het individu toegesneden. Maar een voorbereiding is altijd pittig. Natuurlijk is er ontzettend hard gewerkt. Dat hoort bij topsport. Iedereen moet topfit worden.”