Sloetski: Vitesse moet favorietenrol waarmaken

video Russische Vitesse-muts is een regelrech­te hit onder supporters

7:00 ARNHEM - De nieuwe ‘Vitesse Chapka’ is een knipoog naar de Russische invloeden bij Vitesse. En die kunnen de supporters van de Arnhemse voetbalclub wel waarderen, zo blijkt. De warme muts, die in Oost-Europa veel wordt gedragen, is zo populair dat die binnen een week tijd al zo goed als uitverkocht is.