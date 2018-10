Sloetski: Vitesse zoekt nieuwe spits

Matavz (29) herstelt van een kuitbeenbreuk . Die houdt de Sloveen in elk geval tot de winterstop aan de kant. Maar de revalidatie kan ook langer in beslag nemen. Trainer Leonid Sloetski heeft daarom bij technisch directeur Marc van Hintum aangedrongen op een extra spits. ,,We bekijken de opties om te huren”, stelt Sloetski desgevraagd.

Darfalou

Voor de Russische coach is Darfalou nu de eerste spits. De Algerijn werd in de zomer transfervrij opgepikt bij USM Algier. Hij startte flitsend in de basis bij de Arnhemse eredivisionist, met twee goals tegen Heracles. Buitink is achtervang. De jeugdinternational maakt ook minuten in het beloftenteam, dat uitkomt in de tweede divisie.