Sloetski zet Büttner op de bank bij Vitesse

Sloetski moet zijn basisteam voor de clash in Almelo nog bekendmaken. Maar een ban voor Büttner (30) bij Vitesse is zeer verrassend. Gezien de recente reeks van drie zeges en een gelijkspel heeft de Rus geen reden om rigoureuze wijzigingen bij de Arnhemse club door te voeren. Daarbij is de Doetinchemmer een vaste waarde. Hij heeft dit seizoen slechts door een liesblessure en een schorsing wedstrijden gemist. In 21 optredens is hij ook maar twee keer gewisseld. Enkel in de slotfase.