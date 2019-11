Sloetski zinspeelt op wissel bij Vitesse: Grot in de spits, Matavz op de bank

Dramatisch Vitesse naar nederlaag bij FC Emmen

3 november EMMEN - Vitesse is de weg kwijt in de eredivisie. De Arnhemse club verloor zondagmiddag opnieuw van een laagvlieger in de competitie. Na de deceptie tegen ADO (0-2) volgde zondag een echec bij FC Emmen. De equipe van coach Leonid Sloetski liet een dramatische indruk achter in Drenthe: 2-1.