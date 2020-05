Spandoek Supporters Vitesse voor ‘harteloze’ huurbaas Van de Kuit

Voetbal­avon­tu­rier Jerry van Wolfgang uit Arnhem debuteert in Zuid-Ko­rea

Niet voor alle Nederlanders is het voetbalseizoen voorbij. Arnhemmer Jerry van Wolfgang, oud-prof bij De Graafschap, trapt zaterdag af bij Cheonan City FC. In Zuid-Korea rolt de bal als eerste land ter wereld - nog eerder dan in Duitsland - waar corona eerder alles stopzette. Arnhemmer Jerry van Wolfgang voelt zich eindelijk weer voetballer.