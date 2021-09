Speciaal tenue Vitesse en lied Ben Saunders voor Airborne-wedstrijd: Geen brug te ver

ARNHEM - Vitesse zit boordevol energie. De club trekt deze week Europa in en zet vol in op het Airborne-duel. Dat moet zondag weer een spektakelstuk worden. Voor de traditiewedstrijd is speciaal een lied gecomponeerd door Ben Saunders, winnaar van The Voice Of Holland in 2011: ‘Geen brug te ver’. De eredivisionist draagt ook een exclusief tenue.

Vitesse staat zondag (16.45 uur) tegenover FC Twente. Dan zal Saunders, 38 jaar en woonachtig in Arnhem, zijn lied zingen in GelreDome. Er zit een fraaie videoclip bij, gemaakt door de artiest Soelz Art Zevenaar.



‘Geen brug te ver’ is een ode aan de gevallenen, de veteranen en de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. ,,Arnhem en Airborne zijn heel belangrijk voor mij. Ik kan nu eindelijk iets terugdoen”, zegt Saunders.

Het lied

‘Er is geen brug te ver, stap naar voren, wees niet bang. Je bent een held.’ Dit is een deel van het refrein en de essentie van de single van Ben Saunders.



Het lied gaat over het gevoel van een soldaat, zo meldt Vitesse in een persbericht, vlak voordat hij gaat springen tijdens Operation Market Garden. ,,Hij voelt zich op dat moment een pion in een strategisch spel, maar is toch al een held voor veel mensen. Voor altijd zullen deze soldaten onze helden blijven”, stelt Saunders.

Een eerbetoon van de Vitesse-supporters aan de veteranen in GelreDome.

Saunders, geboren in Londen, is sterk verbonden met Airborne.,,Dat is er met de paplepel ingegoten. Zo zat mijn opa in het leger, was mijn vader verzamelaar van ‘Arnhem 1944’-memorabilia en was ik bevriend met Sergeant Bill Fulton, die op 17 september 1944 als eerste op de brug was.”



Hij nam zijn kinderen mee naar de herdenking en heeft zijn tattooshop samen met zijn vriend Saul ook voorzien van meerdere Airborne-verwijzingen.

Ben Saunders.

Airborne-tenue

Als altijd lanceert Vitesse voor de Airborne-wedstrijd een speciaal tenue. Dat bestaat vanzelfsprekend uit de traditionele kleuren: maroonrood en lichtblauw. Het shirt bevat meerdere Airborne-referenties, zoals het Pegasus-insigne van de 1st Airborne Division op de voorkant, de John Frostbrug op de borst en de tekst ‘Never forget our heroes’ in de nek. Het shirt is verkrijgbaar voor 69,99 euro (volwassenen) en 59,99 euro (kindermaten).

Eerbetoon aan veteranen

Vitesse eert de Airborne-veteranen met de wedstrijd al sinds 2007, op initiatief van Supportersvereniging Vitesse. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de Slag om Arnhem altijd in september. Bij Operation Market Garden verloren ruim 1700 Britse en Poolse militairen het leven. Ze zijn begraven op de Airborne War Cemetery in Oosterbeek.



In GelreDome is zondag niet alleen Saunders te bewonderen. Er zijn ook optredens van de doedelzakspelers en abseilers. Daarnaast zijn er diverse sfeeracties.

Opdruk in het airborne-shirt van 2020