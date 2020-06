Spelers, trainers en directie van Vitesse leveren tijdelijk salaris in: ‘Zij aan zij crisis doorkomen’

,,Het is bekend dat we als club hard geraakt worden door deze crisis”, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,Afhankelijk van wanneer we weer met publiek kunnen gaan voetballen, wordt de inkomstenderving op miljoenen euro’s geraamd.”



Vitesse volgt in het akkoord de adviezen op van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal). Zij maakten begin mei afspraken over een pakket aan noodmaatregelen, waaronder een collectieve salarisverlaging.



Vitesse doet geen uitspraken over het bedrag dat het akkoord oplevert. De vakbonden en de werkgeversorganisatie FBO spraken eerder af dat het percentage dat ingeleverd wordt, stijgt naarmate een werknemer meer verdient. Tot een jaarsalaris van 500.000 euro gaat het om maximaal 17,5 procent. Over elke euro daarboven wordt geadviseerd om 20 procent in te leveren.