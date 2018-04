Spelers Vitesse: Crisis? Degradatie is crisis

ARNHEM - Vitesse verkeert in een sportieve crisis. De kritiek op Henk Fraser is enorm. Maar de coach krijgt alle steun vanuit de spelersgroep. ,,Dit ligt echt niet aan de trainer.”

Drie Vitessenaren kregen zaterdag de ondankbare taak de sportieve malaise aan de media uit te leggen. In de catacomben van het Rat Verlegh Stadion waren ze na de nederlaag tegen NAC eensgezind. ,,Alleen schuld bij de trainer leggen, lijkt nergens op. Wij staan achter de trainer.”

Dat zei na de 1-0 tegen NAC allereerst Bryan Linssen, de topscorer van Vitesse. Maar Alexander Büttner en Guram Kashia, clubmensen, oordeelden niet anders. ,,De trainer treft geen blaam”, zei Büttner. ,,Dat is veel te gemakkelijk. Wij laten het afweten.”

Vierkant

Aanvoerder Kashia was een vat vol frustratie. ,,Ik weet hoe hard deze trainer werkt voor de club en voor ons. Ik sta echt vierkant achter hem. En dat is geen politiek correct antwoord. Zo staan we er als groep in. Als er dan kritiek is, moet die op ons zijn gericht.”

Kashia raadde een trainerswissel sterk af. ,,Ik zie het nut niet om voor de laatste vier competitiewedstrijden nog in te grijpen”, sprak de Georgiër. ,,Alsof het dan ineens veel beter gaat. Wij staan er momenteel niet. We leveren niet. De band met de staf is juist goed.”

,,Daarom is de frustratie ook zo groot. Ik baal enorm. Iedereen baalt. We moeten nu vooruit kijken. Iedereen moet zich oprichten. Iedereen moet ballen tonen. Er staat een plek in de play-offs op het spel. Daar draait alles om.”

Pijn

Paniekeren was zeker een slechte zaak, stelde Linssen. ,,Crisis? Dat woord neem ik niet in de mond. Ik heb echte crises beleefd. Degradatievoetbal. Degradatie. Bij VVV en Heracles. Dát is crisis. Dan staan er banen bij personeel op het spel. Wij staan nog steeds op een play-offplek. Maar, daar kunnen we niet omheen, we draaien slecht. Ook nu was het weer moeilijk kansen creëren. Dit is wel een klap, hoor. Dit doet echt pijn.”