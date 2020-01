Spelersnaam maakt op shirt Vitesse plaats voor sponsornaam ‘Waterontharder.com’

De keuze van de sponsornaam op de rug is een puur financiële overweging. ‘De beslissing is na een zorgvuldige afweging tot stand gekomen’, verklaart Vitesse. ‘De inkomsten dragen substantieel bij aan het financieel beter in balans komen.’



Een betere balans in uitgaven en inkomsten is bij Vitesse een opdracht van clubeigenaar Valeri Oyf. De eredivisionist overlegt over het boekjaar 2017-2018 een verlies van 16,5 miljoen euro. Op bedrijfslasten van 31 miljoen. De Russische eigenaar dekt die verliezen en wil die vanzelfsprekend terugbrengen.