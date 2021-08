Spoeling wordt dun in de defensie van Vitesse

Letsch met Vitesse op bezoek bij het grote Anderlecht: ‘De geschiede­nis telt niet’

18 augustus BRUSSEL - Vitesse wil donderdagavond in de Europese hoofdstad de basis leggen voor een seizoen vol met internationaal voetbal. De Arnhemse eredivisionist speelt in Brussel tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League. Daarin staat een plek in de groepsfase én 3 miljoen euro op het spel. ,,De geschiedenis telt nu niet.”