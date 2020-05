Spors stapt bij Vitesse in een mijnenveld

Laat er geen misverstand over bestaan. Sinds de binnenkomst van Valeri Oyf is de Russische strik om het technische beleid bij Vitesse strak getrokken. De clubeigenaar en zijn gevolg bepalen de koers in Arnhem. En niemand anders.



In de voorbije jaren zijn daardoor de bestuurders Joost de Wit en Mohammed Allach ook gesneuveld. Uit afkeer van een marionettenrol. Zo heeft Leonid Sloetski (vorig jaar tussentijds vertrokken) als coach in twee seizoenen nagenoeg eigenhandig het transferbeleid bij de eredivisionist kunnen bepalen.