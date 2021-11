Stampvolle bussen: ruim 1500 Vitessefans onderweg naar Engeland voor wedstrijd tegen Tottenham

Vitesse levert stunt af in Europa: Tottenham Hotspur te kijk gezet in GelreDome

ARNHEM - Vitesse telt in de Conference League weer helemaal mee. De Arnhemse club wacht het gevecht om plek twee in groep G na een magistrale zege op Tottenham Hotspur. De equipe van coach Thomas Letsch heeft in een kolkende GelreDome de arrogantie van de Engelsen hardhandig afgestraft: 1-0.

