Stand-in Van der Weerden na zege Vitesse: ‘Dit had de hele club heel hard nodig’

Cocu ontbrak zaterdag in GelreDome vanwege een blindedarmoperatie. Hij stond wel in nauw contact met de bank. Dat liep via assistent Theo Janssen. Van der Weerden was druk met coachen.

,,Phillip observeert altijd veel meer, ik ben wat meer in beweging en schreeuw wat vaker”, sprak Van der Weerden na afloop met een lach. ,,Ik heb geprobeerd mezelf te blijven. Ik ben zoals ik ben. Maar de tactiek was wel in samenspraak uitgezet. En die is ook zo uitgevoerd. Uiteraard kregen we in de rust een app van Phillip. Met zijn zienswijze. Prima. We hebben dit allemaal samen gedaan.”

Opluchting

De zege op Go Ahead zorgde voor enorme opluchting bij alles en iedereen van Vitesse. De Arnhemse club maakte zo een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning. De laatste triomf dateerde alweer van 12 februari, de 2-0 thuiszege op FC Utrecht.

,,Was toen de sfeer in het stadion al geweldig, nu weer helemaal”, zei Van der Weerden. ,,Dik 19.000 man stonden achter ons. We hebben dit met zijn allen gedaan. Dit is zo belangrijk voor de club. Voor de werknemers hier. De emotie was enorm. En dat werkt ook weer door in het veld. Dat geeft de boys energie. Ze blijven lopen. Ja, dit was echt heel hard nodig.”

Handhaving

Van der Weerden waakte voor al te veel optimisme. Met de zege was de degradatiestress niet weg. ,,We zetten een stap in de goede richting. Maar handhaven blijft een strijd. We hadden nu de overhand. We hebben nauwelijks kansen weggegeven en we hebben tweemaal gescoord. En we hebben vertrouwen getankt richting de derby tegen NEC.”

Voor de Gelderse derby hoopt Van der Weerden, zelf geboren en getogen Nijmegenaar, weer als assistent te fungeren. ,,Het is afwachten hoe dat herstel verloopt. Ik hoop dat Phillip zo snel mogelijk terugkeert. Op sportief vlak is de situatie helder. Wij moeten vol aan de bak. Er volgen nog zes wedstrijden. Daarbij zitten vijf clubs die bij ons in de buurt staan. En dan is de laatste Feyenoord. Het is nu plankgas. En dan is deze inzet een voorwaarde. Bij degradatievoetbal wordt strijd gevraagd. Dat hebben we nu geleverd en dat moet nu elke keer weer.”

