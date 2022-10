Start Cocu valt in het water: kansloze nederlaag Vitesse bij FC Twente

ENSCHEDE - Phillip Cocu is het tijdperk Vitesse begonnen met een pijnlijke nederlaag. De Arnhemse club ging zaterdagavond kansloos onderuit bij FC Twente. De Gelderse eredivisionist werd in de kletsnatte Veste met 3-0 weggezet.

Cocu (51) werd deze week aangesteld bij Vitesse. Hij volgde in Arnhem Thomas Letsch op. De Duitser vertrok naar VfL Bochum in de Bundesliga.

Letsch debuteerde in Duitsland zaterdagmiddag met een stevige nederlaag bij RB Leipzig (4-0). Cocu kreeg ’s avonds ook een domper te verwerken. Vitesse was machteloos in Enschede. De Arnhemse club bleef daarmee stevig in de degradatiezone van de eredivisie staan.

Van der Weerden

Bij Vitesse was niet alleen Cocu nieuw. De hoofdcoach kreeg zaterdag ook gezelschap van Chris van der Weerden als assistent. Hij zat vrijdagavond nog bij eerstedivisionist ADO Den Haag op de bank (3-1 verlies tegen Jong PSV). Cocu had bij zijn komst naar de Gelderse club al meteen aangedrongen op de komst van Van der Weerden, al jaren zijn vaste hulptrainer.

Cocu had maar enkele dagen voorbereidingstijd in Arnhem. Hij koos voor degelijkheid. Vitesse hield zo voornamelijk tegen in Enschede.

Goal Brenet

Dat ging ruim een half uur goed. Twente werd alleen gevaarlijk met een schot op de paal van Vaclav Cerny. Maar na 37 minuten brak Joshua Brenet toch de ban. De back sloop door de defensie van Vitesse. Niemand pikte hem op bij een steekpass van Cerny, de afronding was onberispelijk: 1-0.

Vitesse kwam voor rust uiteindelijk tot één kans. Na een fout van Ramiz Zerrouki werd Bartosz Bialek in stelling gebracht. De Pool schoot alleen voor Przemyslaw Tyton voorlangs. Tyton keepte, omdat Lars Unnerstall ziek was.

Daar bleef het wat Arnhemse dadendrang ook wel bij. Hoewel Vitesse met een achterstand ging rusten, was er in de tweede helft geen sprake van een offensief. Verre van. Twente was alleen erg slordig. Zodoende bleef groter leed uit.

Twente klasse beter

De eindstand in Enschede werd nog wel 3-0. Na 74 minuten zorgde Virgil Misidjan met een gekruld schot voor de 2-0. Op de treffer was niets aan te merken. Twente was doodgewoon een klasse beter.

Voor Vitesse kreeg vervolgens in de slotminuten invaller Nikolai Baden Frederiksen nog een grote kans. Maar hij stuitte op Tyton. Daarna werd het leed voor Cocu nog groter. In de extra tijd maakte Gijs Smal nog de derde treffer voor Twente.

De start van Cocu in Arnhemse dienst was zo, letterlijk en figuurlijk, in het water gevallen.

FC Twente - Vitesse 3-0

37. Brenet 1-0, 74. Misidjan 2-0, 3-0

Gele kaarten: Pröpper (FC Twente), Wittek (Vitesse)

FC Twente: Tyton; Brenet, Pröpper, Hilgers (83. Pleguezuelo), Smal; Kjölö (87. Brama), Zerrouki, Vlap (75. Steijn); Cerny (75. Tzolis ), Van Wolfswinkel (83. Ugalde), Misidjan.

Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Cornelisse, Witek (67. Frederiksen); Bero, Tronstad, Kozlowski (82. Vidovic); Manhoef (82. Buitink), Bialek (82. Yapi).

Volledig scherm Joshua Brenet maakte de 1-0 voor Twente tegenover Vitesse-doelman Kjell Scherpen. © Pro Shots / Stefan Koops