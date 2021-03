Sterspeler Bazoer weer opgenomen in selectie van Vitesse na beledigen trainer Letsch

Vijf lessen na zege op VVV: Vitesse is klaar voor de bekerclash

1 maart ARNHEM - Vitesse is klaar voor de bekerkraker tegen VVV. De Arnhemse club stapt met de borst vooruit in GelreDome de halve finale in. De 4-1 competitiezege van zaterdag op de Limburgse equipe katapulteert de Gelderse formatie naar hernieuwd vertrouwen.