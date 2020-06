Steun van Valeri Oyf aan Vitesse is krachtig signaal in turbulente tijden

Oyf spreekt zich in het openbaar nooit uit over Vitesse. Hij bezoekt geregeld wedstrijden. Hij is altijd wel even aanwezig op een trainingskamp van de eredivisionist uit Arnhem. En hij voert meerdere keren per kwartaal overleg. Maar de eigenaar uit zich via de clubleiding. Dat is nu Pascal van Wijk, de directeur in de hoofdstad van Gelderland.