Straatvoetballer Tannane is de gids van Vitesse

ALMELO - Oussama Tannane wil terugkeren in het nationale team van Marokko. De straatvoetballer uit Tétouan straalt bij Vitesse. Door zijn goal en meesterlijke assist tegen Heracles staat de Arnhemse club in de kwartfinale van de KNVB-beker. De volgende klus is nu Ajax.

Tannane (25) was woensdagavond in Overijssel van uitzonderlijke klasse. Vitesse acteerde als een collectief. Dat zeker. De defensie zat potdicht. Maar de Gelderse eredivisionist won vooral door die paar briljante momenten van de Marokkaan met 2-0 in Almelo. In zijn balaannames, bewegingen, traptechniek en trucs zat de liefde voor het voetbal opgesloten. Het kind danste met de bal op het kunstgras van Heracles. Zelfs de fases van flipperkastvoetbal deerden hem niet.

,,Ik heb absoluut genoten”, sprak Tannane na afloop met een stralende lach. ,,Dit is voor ons een prima resultaat. We zijn terecht door naar de kwartfinale.”

Vrije trap

De Marokkaanse vleugelspits scoorde voor rust al. Met een vrije trap, identiek aan die bij Fortuna van afgelopen zaterdag (3-1 zege Vitesse). Blunderde in Sittard de Moldaviër Alexei Koselev, in Almelo tastte Heraclied Michael Brouwer mis. Maar van een flater wilde Tannane niets weten.

,,Die vrije trap is ingestudeerd”, sprak hij. ,,De bedoeling is natuurlijk dat de bal getoucheerd wordt. Verlengd. Maar de vrije trap wordt wel bewust op het doel gericht. De complimenten gaan uit naar Raimond van der Gouw (de keeperstrainer van Vitesse, LL). Hij doet de standaardsituaties. Daar horen de loopacties ook bij. Het is mooi dat we nu twee keer uit een vrije trap scoren. Dit zijn moeilijke ballen voor een keeper. En de trap moet natuurlijk wel goed zijn.”

Dribbel

Tannane besliste het duel in Almelo met een dribbel. De Marokkaan zette op eigen helft aan, kapte twee man uit, maakte tussendoor nog een schijnbeweging om twee man te foppen en kwam ten slotte vijftig meter verderop met een meesterlijke steekpass. Daar loerde Tim Matavz op. De Sloveen raakte tot dan geen knikker, maar rondde subliem af: 0-2.

,,Dat was ook lekker”, zei Tannane. ,,Ik heb de gave van de dribbel. Dat vind ik mooi. Ik ben ook een echte straatvoetballer. Ik stond in Amsterdam altijd op pleintjes met een bal te pielen. Er zit altijd risico in mijn spel. Ik wil ook het publiek vermaken. Daar is voetbal voor. Dan is het geweldig als acties ook slagen.”

Duister imago

De goal en assist stonden voor Tannane model voor zijn geluk bij Vitesse. De Marokkaan tekende in de zomer voor drie jaar in Arnhem. In de hoofdstad van Gelderland wilde hij af van zijn duistere imago. Het etiket van lastpost. Van opstandige, eigengereide prof. Hij gedroeg zich tot dusver voorbeeldig. En hij nam de eredivisionist waar het kon op sleeptouw. In het achterhoofd droomde hij van Marokko. Van een rentree bij de Leeuwen van de Atlas. Op meer dan die negen interlands tot dusver.

,,Natuurlijk heb ik hoop”, stelde Tannane in Almelo. ,,Ik speelde mijn laatste interland (een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea, LL) in 2017. De WK-kwalificatie staat op het programma - met in de poule Guinee, Guinee-Bissau en Soedan. Ik zou dolgraag weer bij de bond in beeld komen. Zelfs al zijn de velden in Afrika niet allemaal even goed. Hoog gras? Nou, vaak staat er juist géén gras. Of er ligt kunstgras van meer dan vijftien jaar oud. Platgetrapt plastic. En dan voetballen ze met oude ballen ook. Dat is zelfs voor de straatvoetballer niet te doen. Maar interlands voor Marokko zijn het summum.”

Vitesse heeft met Tannane een troefkaart in handen.