Stratego in het kamp van Vitesse

Kruiswijk is een allrounder. Hij kan ook in het hart van de verdediging uit de voeten. De bezetting is daar dun bij Vitesse, omdat Maikel van der Werff al maanden is uitgeschakeld met een knieblessure. De opties zijn nu schaars, omdat Matt Miazga is geschorst bij de hervatting van de competitie, volgende week dinsdag bij Sparta.



,,Ik moet Matt en Guram Kashia een compliment maken”, stelt Fraser. ,,Ze hebben alles gespeeld. Miazga kan in alle systemen uit de voeten. Hij is een zekerheidje, maar moet nu vervangen worden.”



En dan is Thomas Oude Kotte eerste keus. ,,Hij krijgt alle ruimte mij te overtuigen”, zegt Fraser. ,,Ik ben nog steeds ziek van dat moment tegen PSV (kopgoal Daniel Schwaab, red.). Maar hij ontwikkelt zich goed.”