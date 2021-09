Strijdend Vitesse na rust ten onder tegen Stade Rennais

Wat volgde was een open eerste helft. De bezoekers hadden meer balbezit, maar Vitesse was vol strijd en bravoure gevaarlijker. Na een half uur kwam Vitesse dan ook verdiend op voorsprong. Opnieuw kwam het gevaar via Openda, maar Maximilian Wittek stal de show, hij knalde via de onderkant van de lat binnen, 1-0. Via Bourigeaud en Guirassy kregen de bezoekers al binnen enkele minuten twee flinke kansen op de gelijkmaker, maar het vizier stond niet op scherp bij de Fransen.