Stunt Thomas Letsch in Duitsland: ex-trainer Vitesse zorgt voor handhaving Bochum in Bundesliga

Letsch (54) maakte eind september 2022 de overstap van Vitesse naar Bochum. De Duitse coach was daarvoor in twee jaar zeer succesvol in Arnhem. Hij werd in het seizoen 2020/2021 knap vierde in de eredivisie, nog voor Feyenoord, en haalde de bekerfinale (2-1 verlies tegen Ajax). Daarna volgde een fraaie campagne in de Conference League, eindigend bij AS Roma.