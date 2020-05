Sturing aan de slag bij Vitesse: Afwerken, passing en loopvormen

,,Ik ben blij dat we weer aan de slag kunnen”, stelt Sturing. ,,We hebben door de coronacrisis lange tijd met een individueel programma gewerkt. De spelers zaten thuis, de trainers zaten thuis. Nu kunnen we elkaar weer zien en kunnen we met de bal en in groepen aan de slag. Ze kunnen weer eens lekker uithalen op een doel. Dat is voor een voetballer toch heerlijk.”

Thuis eten, omkleden en douchen

Vitesse hervat de trainingen met groepen van zes. De Arnhemse club houdt zich strikt aan de regels van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De spelers moeten bij de trainingsvormen anderhalve meter afstand houden. Ook dienen zij zich thuis om te kleden en te douchen. Ze eten verder ook niet op de club.

,,Er zijn voor aankomst op Papendal (trainingscomplex Vitesse, red.) looprichtingen en controles. Is iemand ziek of verkouden, dan traint hij niet. We gaan hier heel secuur mee om”, zegt Sturing. ,,Qua trainingen is er volop aanbod. Zij het aangepast. Maar passen en trappen kan makkelijk. Afwerken op doel ook. Ik denk verder aan circuits met balvaardigheidsoefeningen. En er zit natuurlijk een conditioneel blok in de trainingen. We zullen creatief zijn.”

Blokken

Bij Vitesse zijn vaste groepen geformeerd. Dat is inclusief de drie doelmannen. De zestallen trainen in blokken. Op maandag zijn er twee sessies. Met twee groepen. Dat is dinsdag ook. Woensdag kan keeperstrainer Raimond van der Gouw met zijn goalies aan de slag. Donderdag en vrijdag zijn de vaste zestallen in vier blokken weer aan de beurt.

,,We wisselen niet in bezetting”, legt Sturing uit. ,,En er zijn ook vaste trainers op de groep. Joseph Oosting assisteert mij bij twee vaste groepen, Nicky Hofs assisteert bij de twee andere groepen. De spelers komen trainen, krijgen een nieuwe set met kleding mee en gaan thuis douchen. Ze mogen elkaar zien en ze mogen praten met elkaar, maar lichamelijk contact is verboden. Het is dus wel in alles aanpassen.”

Vakantie

Bij Vitesse trainen alle spelers mee. Ook de buitenlandse profs. De ‘trainingen nieuwe stijl’ gaan vooralsnog door tot eind mei. Juni is in voetballand een vakantieperiode. Maar omdat er de nodige onzekerheid bestaat over het nieuwe seizoen, is er ook nog niets te zeggen over de voorbereiding komende zomer. In Nederland zijn alle evenementen, zoals voetbalwedstrijden, verboden tot 1 september.

,,We kijken nu eerst maar eens naar de komende weken”, stelt Sturing. ,,We moeten nu genieten van de mogelijkheden die er zijn. We gaan weer trainen. Dat is alweer een stap voorwaarts ten opzichte van de afgelopen weken.”

De trainingen bij Vitesse zijn niet voor publiek toegankelijk. ,,Dat is zonde, zeker voor de vaste bezoekers van onze trainingen. Maar de regels zijn nu eenmaal leidend.”