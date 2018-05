Sturing: Finale van de play-offs wordt een slijtageslag

Sturing was zaterdagavond blij dat Vitesse twee keer won van ADO. Na de 5-2 in Den Haag volgde in Arnhem een 2-1 overwinning. ,,Dit tweeluik is uiteindelijk al beslist in Den Haag”, sprak Sturing. ,,We moesten nu zorgen niet in de problemen te komen. Dat zou met een snelle goal van ASDO wel het geval zijn. Maar dat hebben we voorkomen. Vervolgens komt er vanzelf ruimte. We wisten dat we in de omschakeling kansen zouden krijgen.”