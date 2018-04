Sturing komt als hoofdtrainer tegemoet aan 'wens' Vitesse

Sturing (54) is de logische opvolger van Fraser. Hij is clubman en beschikt over de vereiste papieren. ,,Afscheid nemen van een trainer met succes is geen feestdag. Ik ben gevraagd de club te helpen, maar ik ben medeverantwoordelijk voor deze situatie. We waren als staf een team met de KNVB-beker en waren ook een team in dit seizoen. Ik ben hier helemaal niet blij mee.”