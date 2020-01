Sturing: Portugal bevestiging staat van Vitesse

Vitesse sluit zondag een verblijf van tien dagen in Portugal af. De Arnhemse club heeft twee oefenduels afgewerkt. Die zijn verloren, tegen Servette Genève (2-0) en MSV Duisburg (3-1).

,,Gedurende de week is het positiespel sterk verbeterd”, stelt Sturing. ,,Bij vlagen zien we in wedstrijden dat het balbezit beter is geworden. Daarin zit een positieve ontwikkeling. Maar al dat balbezit levert ook nog te weinig op. Ik wil dat we veel meer naar voren doordraaien en de aanval zoeken. De opbouw verzorgen, waarna de middenvelders de bal terugkaatsen schiet niet op.”

Collectief

De wijze van druk zetten is geregeld goed, vindt Sturing. ,,Maar soms gebeurt dat niet als collectief. Dan hebben we een probleem. Er gaat meer dan genoeg nog niet goed. Maar dat wisten we vooraf al. Dit was allemaal ingecalculeerd.”

Voor Sturing is het geloof in het systeem van de groep een voorwaarde voor succes. Nederlagen zorgen altijd voor twijfel. ,,De uitslagen zeggen mij niet veel”, vertelt Sturing. ,,Maar we gaan wel met de groep in gesprek. Voor paniek is geen enkele reden. Het gaat er om geloof te hebben in het systeem. Dan wordt de uitvoering ook goed.”

Concurrentie

Sturing heeft de basis in zijn hoofd. Maar Thomas Hajek en Nouha Dicko zorgen volop voor concurrentie. Tim Matavz kampt lichte enkelklachten. ,,Dat is eigenlijk de enige tegenvaller”, zegt de coach.