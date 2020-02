Sturing wil oogsten met Vitesse: ‘We moeten lef tonen’

Vitesse maakt zich op voor een cruciaal blok in de competitie. Na PEC Zwolle en FC Twente wachten de topwedstrijden tegen FC Utrecht, Willem II en AZ. Dat drieluik bepaalt het lot van de Arnhemse club richting het voorjaar. De equipe van coach Edward Sturing moet daarvoor een buffer opbouwen. Anders komen de play-offs in gevaar.



Vitesse staat na de nederlaag tegen PSV (2-1) op de zevende plaats in de eredivisie. Dat is net genoeg voor de nacompetitie, waarin een ticket voor de Europa League te verdienen is. Sturing onderkent daarmee het belang van de confrontatie in Zwolle. ,,We moeten de kater van PSV (met de discutabele arbitrage, LL) snel wegspoelen”, stelt hij. ,,Hoe zuur ook, achterom kijken levert niks meer op.”