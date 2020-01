Sturing zet Tannane in de basis; Dicko op de bank bij Vitesse

Dicko (27) stond voor de winterstop in de basis bij Vitesse. Tannane (25) was uitgeschakeld door een knieblessure. De Frans-Malinese huurling van Hull City liet een goede indruk achter op de flanken. Maar Sturing acht een fitte Tannane van meer waarde. De negenvoudig Marokkaans international kan met een individuele actie wedstrijden openbreken.

Sturing heeft de voorbije weken aan de fitheid en het spelsysteem van Vitesse gewerkt. ,,Er moet op beide vlakken nog een stap bij”, stelt hij vast. ,,Maar we hebben op het trainingskamp in Portugal en afgelopen week hier op Papendal al grote vooruitgang geboekt. We moeten er staan tegen Fortuna.”

Fortuna thuis sterk

Sturing wijst op de thuisbalans van de Limburgse club. Fortuna staat op plek dertien in de eredivisie. Op basis van het thuisresultaat is de club uit Sittard de nummer zeven van Nederland. Van de negentien punten zijn er zeventien in eigen huis verzameld.

,,Fortuna heeft ook gewoon een goed team”, weet Sturing. ,,We hebben beelden van de laatste competitiewedstrijd bekeken (0-0 uit bij Willem II, de huidige nummer vier van de eredivisie). En we hebben de oefenwedstrijd van Fortuna tegen Basaksehir in Belek bekeken. We kunnen aan de bak.”

Sturing heeft vertrouwen in zijn team. ,,We willen dominant zijn. We gaan ook uit van eigen kracht. De basis staat, maar er is genoeg concurrentie. Dat zit zowel achterin als voorin. Dit team moet zich maar laten zien.”

Sturing mist in Sittard Hilary Gong (knieblessure), Charly Musonda (knie) en Eli Dasa (enkel).