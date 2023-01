‘Supersub’ Sankoh koestert eerste goal in eredivisie: ‘Meer treffers voor Vitesse en slagen in de Bundesliga’

BOM DIA DE PORTUGAL ‘Het probleem van Duitsland? De beste spitsen zijn buitenlan­ders’

Het is lastig toe te kijken, als iedereen dolenthousiast is. Nu er Oranjekoorts ontstaat, ook in Portugal bij Vitesse. Maar dat is het lot van Benjamin Schmedes - en zijn landgenoten Markus Schubert en Maximilian Wittek - bij de Arnhemse club. Het WK is in de belangrijkste fase beland en Duitsland doet niet mee. De Mannschaft is al thuis.

8 december