Supporter Vitesse moet naar Oostenrijk: Oefenduels deze zomer in de Alpen

ARNHEM – Supporters die deze zomer de oefenwedstrijden van Vitesse willen zien, moeten naar Oostenrijk. De nieuwe trainer Leonid Sloetski belegt in juli een trainingskamp van twee weken in het Alpenland. Daar worden ook alle duels van de voorbereiding afgewerkt.

Sloetski houdt bij Vitesse de Russische traditie van trainingskampen in ere. In Arnhem introduceert de nieuwe coach wel de verkorte versie. In plaats van een maand zit de eredivisionist twee weken in een kuuroord.

,,We wilden graag ook een oefenwedstrijd in Nederland spelen”, verklaart technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse. ,,Maar vanwege het programma van het Europese voetbal en het trainingskamp is daar nu helaas geen gelegenheid voor.”

Oefenduels

Vitesse verblijft van 4 tot 17 juli in Oostenrijk. De Arnhemse club oefent in de bergen tegen Wolfsberger AC (Oostenrijk), Arsenal Tula (Rusland) en Lokomotiv Moskou (Rusland). Een vierde oefenduel wordt nog aan de reeks toegevoegd.

Vitesse verblijft in Sankt Veit an der Glan, een dorp ten noorden van Klagenfurt in Karinthië. De Arnhemse club vertoefde er ook vorig jaar al.

Programma

De wedstrijden worden in de wijde omtrek afgewerkt. Vitesse begint op vrijdag 6 juli tegen Wolfsberger AC (19.00 uur). Daarna volgt op vrijdag 13 juli het duel met Arsenal Tula, een club uit de Russische Premier League (18.00 uur). De trip in Oostenrijk wordt besloten met een wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou, de kampioen van Rusland, op 17 juli (12.00 uur). Diezelfde middag vliegt Vitesse weer naar Nederland. Tussendoor moet de vierde oefenpot worden ingepland.

Sloetski start de voorbereiding in Nederland. De eerste training van Vitesse is op zondag 24 juni op Papendal (aanvang 11.00 uur). De dagelijkse trainingen daarna zijn meestal ook gewoon openbaar.

Kids Club

Op woensdag 27 juni staat in GelreDome de jaarlijkse Kids Club Dag op het programma (aanvang 12.30 uur) met de spelerspresentatie in het stadion (14.00 uur).