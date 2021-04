Supportersvereniging Vitesse blij: 3000 fans in GelreDome voor bekerfinale is stap in goede richting

ARNHEM - De Kuip blijft leeg. Maar de kans om de bekerfinale met 3000 aanhangers van Vitesse in GelreDome te bekijken, is ‘een stap in de goede richting’. Dat stelt Roderik van Veelen, voorzitter van de supportersvereniging van de Arnhemse club.

In coronatijd is de overgang van wedstrijden in de huiskamer naar een evenement in thuishaven GelreDome ‘een enorme vooruitgang’. ,,Dat is weer een stap dichterbij wedstrijden met publiek in Arnhem”, zegt Van Veelen.

Maar de SV van Vitesse heeft heus ook gemengde gevoelens bij de beslissing van de overheid om rond de bekerfinale van zondag 18 april speciale ‘public viewings’ op grote televisieschermen in GelreDome en de Johan Cruijff Arena (5000 toeschouwers) toe te staan. Een week later zijn bij de wedstrijd van Vitesse tegen Feyenoord (25 april) in De Kuip wel bezoekers toegestaan. Dat betreft 6500 toeschouwers. Maar publiek van de bezoekende club is niet welkom.

‘Week te laat’

,,De beslissing voor wedstrijden met publiek valt een week te laat”, baalt Van Veelen. ,,Een week. Dat is voor ons enorm zuur. Hoe vaak staat de club nu in de bekerfinale? We lopen dat volksfeest mis. Bitter.”

De capaciteit van 3000 toeschouwers in GelreDome kan ook een probleem opleveren. Vitesse heeft meer dan 6000 seizoenkaarten verkocht. ,,Als iedereen naar het stadion wil, dan moeten er dus supporters worden teleurgesteld. De club moet dan moeilijke keuzes maken.”

Afzeggers

Van Veelen verwacht ook afzeggers. Kijken in GelreDome geeft nooit de beleving van De Kuip, waar de wedstrijd daadwerkelijk plaatsvindt. En dan moet de bezoeker nog een negatieve test kunnen overleggen. Ook dat werpt hordes op. In het stadion moet iedereen ook anderhalve meter afstand houden.

,,Er zullen zeker supporters zijn die daarom niet gaan. Maar ik ben positief gestemd. Ik denk dat er echt veel animo is om met zijn allen samen in het stadion te kijken. Dat hebben we al lange tijd niet meer kunnen doen. Dat geeft toch een wij-gevoel. Hoe moeilijk verteerbaar het ook is dat we niet naar De Kuip kunnen, dit is voor de voetbalfan echt weer een stap vooruit.”

Reactie directeur Vitesse

Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse is ‘blij verrast’ met het nieuws. ,,Het lijkt er op dat wij met 3000 Vitessenaren een geel-swert feestje mogen vieren in GelreDome”, reageert hij. ,,Achter de schermen zijn wij al bezig met de organisatie. Zodra wij meer weten, brengen wij de achterban op de hoogte.”