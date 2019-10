Tannane enkele weken uit de roulatie bij Vitesse

Tannane viel in GelreDome, waar Vitesse met 2-1 won, voor rust al uit. Hij verdraaide zijn knie en vroeg meteen om een wissel.



Uit een scan in het ziekenhuis bleek maandag dat er geen sprake was van ernstige schade. Tannane herstelt in de interlandperiode. Vitesse komt over twee weken pas weer in actie, tegen VVV-Venlo. Het is onduidelijk of hij dan weer inzetbaar is.