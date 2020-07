Tannane: van ‘moeilijke jongen’ naar leider en creatieve geest van Vitesse

Met een grote glimlach bekijkt Oussama Tannane in de rust hoe in Westwoud een boer, met behulp van een giertank en tuinslang, het hoge droge stroeve gras van amateurvereniging Woudia ‘besproeit’. Pezen in de provincie. Toch hoopt de aanvaller van Vitesse dat hier, tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Volendam (5-0 zege) in de kop van Noord-Holland, de basis ligt voor een succesvol seizoen.

Mensen leren mij pas kennen, als zij mij in het echt meemaken. Over mensen oordelen die je niet kent, is heel makkelijk

Tannane is bij de Arnhemse eredivisionist terug op zijn geliefde nummer 10-positie, achter de twee spitsen in het nieuwe 4-4-2-systeem. ,,Ik weet niet of het de definitieve speelwijze wordt, maar van mij mag het”, stelt hij. ,,Dat heb ik ook tegen de coach (Thomas Letsch, JD) gezegd. Dit systeem is beter dan met drie middenvelders, van wie er twee aanvallend spelen. Dat is niks. Dan zijn we verdedigend kwetsbaar.”