Tchau de Portugal, het waren vier geweldige dagen

Vitesse is vertrokken uit Portugal. Het trainingskamp is fini. The End. Voorbij. Passado.



Op zo’n dag nemen tal van vrienden en kennissen en ook betrokkenen uit de voetbalwereld contact op. De vragen? Hoeveel spelers zijn er dan besmet? En wie? Maar bovenal: gaat de scribent ter plaatse nu in de hangmat?



Voor buitenstaanders: dit is een inside joke.