Technisch directeur Allach: ‘Ik omarm de crisis bij Vitesse’

,,Er ligt momenteel géén lijntje met een coach”, verklaart Allach. ,,Wij zitten nog in het proces van schrijven en schrappen. De timing van het aanbieden van een trainer in relatie tot het vertrek van Leonid Sloetski verbaast me wel.’’ Dit is een wereld van eten en gegeten worden, weet hij. ,,Maar Vitesse bepaalt de koers. De kwaliteit van de trainer gaat daarbij voor de nationaliteit.”

Maximaal vier weken de tijd

Allach heeft voor zijn zoektocht maximaal vier weken de tijd. Langer krijgt interim Joseph Oosting geen dispensatie. De ‘td’ moet dan zijn lijst met kandidaten voorleggen aan de raad van commissarissen, bestaande uit clubeigenaar Valeri Oyf en de secondanten Yevgeni Merkel en Henk Parren.



,,Mijn advies moet daarbij zwaarwegend zijn”, stelt Allach. ,,Ik behoor als technisch directeur immers de kennis in huis te hebben.”



Allach loopt niet weg voor de noodtoestand. ,,We steken in een diepe crisis. Maar die crisis moet je omarmen alsof het je vrouw is. Dit moet energie geven. Ik heb daarbij vertrouwen in deze spelersgroep.”



De naam Vitesse zorgt ook voor uitstraling, vindt Allach. Ik bekijk dit vanuit onze kracht. Vitesse is een subtopper. Dat levert voor een trainer een mooi podium op. We hebben onze financiële beperkingen. Maar dan ligt er heus een goed budget voor de coach.”