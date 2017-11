Technisch directeur Allach naar Maccabi Haifa: situatie bij Vitesse werd onwerkbaar

Onwerkbare situatie

Door de bemoeienis van commissaris Valeri Oyf met het technische beleid is in Arnhem een onwerkbare situatie ontstaan. Allach kan de inbreuk op de sportieve koers onmogelijk accepteren en trekt de deur in de Gelderse hoofdstad daarom achter zich dicht.

Allach had een aflopend contract bij Vitesse, dat sinds 2010 in handen is van de Russische zakentycoon Alexander Tsjigirinski. In Israël wacht een zware taak. Maccabi Haifa is de laatste jaren voorbij gestreefd door Maccabi Tel Aviv, dat wordt geleid door Jordi Cruijff. Allach moet de opleiding en de scouting verbeteren en de basis leggen voor nieuw succes in Israël. De ‘td’ moet ook rust in de tent brengen in Haifa. Door de sportieve crisis heerst de afgelopen jaren chaos bij de club.