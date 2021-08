Technisch directeur Spors van Vitesse: ‘We kunnen nu niet extra investeren in spelers’

Tijdens het gesprek wordt hij meerdere keren gebeld. Johannes Spors gaat de drukste dagen van het jaar in als technisch directeur van Vitesse. Nog minder dan een week, dan sluit de transfermarkt. ,,Iedereen in mijn omgeving weet dat ik de komende dagen geen tijd voor ze zal hebben”, zegt de Duitser met een lach.

Vitesse is momenteel in de ban van de transfermarkt. Tot 1 september kunnen clubs nog spelers aantrekken en verkopen. Al heel de zomer gaat het over de transferwens van Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Zo heeft Vitesse eerder een miljoenenbod van Olympique Marseille op Bazoer afgewezen. Ook Danilho Doekhi zou zomaar kunnen vertrekken. Hij staat in de belangstelling van onder andere Dinamo Zagreb.

Wat verwacht u? Zullen de drie genoemde spelers vertrekken?

Spors: ,,Het is duidelijk dat er spelers zijn die nadenken over een vertrek, maar er is momenteel niets concreet. Er zal niet op hele korte termijn breaking news zijn. Er is wel veel beweging in de markt. Ik verwacht dat er nog veel last minute zal gebeuren, maar het is moeilijk om te zeggen wat er precies gaat gebeuren.”

Wat kunt u zeggen over de status van Bazoer en Tannane?

,,We respecteren hun wens om een volgende stap te maken. Dat was aan het begin van de zomer het geval en dat geldt nog altijd. Zoals voor alle spelers geldt: we willen meedenken. We maken samen met de speler een afweging.”