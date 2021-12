Tegenslag Europese concurrent Vitesse: corona-uitbraak treft Tottenham Hotspur

LONDEN/ ARNHEM - Tottenham Hotspur kampt op weg naar de slotronde van de Conference League met forse tegenslag. De club uit Londen is getroffen door een corona-uitbraak. Spurs strijdt met Vitesse om overwintering in het toernooi.

Bij Tottenham zouden zes spelers en ook leden van de technische staf zijn besmet met Covid-19, melden diverse bronnen in Engeland. De club heeft nog niets bevestigd.



Spurs staat donderdag (21.00 uur) in de Conference League tegenover Stade Rennais. In Groep G staat de Engelse club op gelijke hoogte met Vitesse. Beide clubs hebben na vijf poulewedstrijden zeven punten. Alleen het doelsaldo van de Britten is beter. Vitesse ontvangt de Sloveense club NS Mura in GelreDome.

Uitstel

Volgens bronnen zijn Son, Lucas Moura, Emerson Royal, Bryan Gil, Ben Davies en Cristian Romero besmet geraakt met het coronavirus. Zij moeten dan in quarantaine.



Spurs zou vandaag volop tests uitvoeren. De club overweegt uitstel aan te vragen voor duels in de Premier League. In Engeland is dat bij een corona-uitbraak mogelijk.

Consequenties voor Vitesse

Voor de Conference League gelden de regels van de UEFA. Daar kunnen wedstrijden pas uitgesteld worden als een club minder dan dertien spelers van de 25-koppige A-lijst ter beschikking heeft, of als er geen enkele doelman beschikbaar is. Daarvan zou nu geen sprake zijn.



Of de uitbraak zodoende ook consequenties heeft voor Vitesse is onduidelijk. De groepswedstrijden in de Conference League moeten voor 31 december worden afgewerkt.

