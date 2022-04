Terug naar de KNVB-bekerzege van Vitesse in 2017: ‘Duizenden mensen gelukkig. Dan zie je wat zo’n beker losmaakt’

ARNHEM - Op zaterdag 30 april is het vijf jaar geleden dat Vitesse de KNVB-beker won, de enige prijs in de clubhistorie. Een terugblik met cultheld Arnold Kruiswijk.

Het bloed stroomt uit de neus. Dit is de bekerfinale. In een kolkende Kuip. Dit is de strijd met Alireza Jahanbakhsh. Arnold Kruiswijk wil van geen wijken weten. Hij veegt zijn gezicht schoon en recht de rug. Hier valt niets te halen.

Jahanbakhsh, nu Feyenoorder, is op 30 april 2017 het creatieve brein van AZ. De club uit Alkmaar, met trainer John van den Brom, jaagt op succes in de beker. De Noord-Hollandse eredivisionist geldt als favoriet in De Kuip. De Iraniër moet voor de brille zorgen. De glans.

Maar Jahanbakhsh verliest die dag de slag van Kruiswijk, de stoïcijnse Groninger. Een cultheld in Arnhem. Boerenslimheid, onverzettelijkheid en wilskracht verlammen snelheid en creativiteit. Vitesse staat in de vroege avond met de ‘Dennenappel’ in handen, na een 2-0 zege. Ricky van Wolfswinkel is de absolute ster in De Kuip, met zijn twee treffers. Het zijn goals voor de eeuwigheid.

,,Natuurlijk staat alles in die wedstrijd in de schaduw van de doelpunten van Ricky”, zegt Kruiswijk nu, bijna vijf jaar na dato. ,,Hij bracht Vitesse de KNVB-beker. Maar voor ons allemaal - voor de spelersgroep, de club en de supporters - werd het een onvergetelijke dag. We waren helemaal niet goed, maar dat alles maakt niets meer uit als je de beker in handen hebt.”

Voor Kruiswijk, nu 37 jaar, is de KNVB-beker het hoogtepunt uit zijn carrière. ,,Ik ben met Jong Oranje tweemaal Europees kampioen geworden. Maar dat is toch jeugdvoetbal. De beker met Vitesse is uiteindelijk mijn enige prijs op het hoogste niveau. Ik ben er nog altijd trots op. Voor een club als Vitesse en een speler van mijn kaliber is dit het hoogst haalbare.”

De triomf kost uiteindelijk bloed en zweet. Voor tranen is Kruiswijk te nuchter. ,,En dat bloed moeten we niet overdrijven. Jahanbakhsh uitschakelen was cruciaal voor ons. Hij vergat zich even. Kreeg ik een elleboog. Vandaar die bloedneus. Het zag er vooral spannend uit, denk ik.”

Kruiswijk is van nature een centrale verdediger. Hij speelt bij Vitesse links achterin, omdat Alexander Büttner niet topfit is. Dat betreft niet alleen de finale, maar een langere periode. ,,Zodoende was ik ook niet onbekend met de positie. Ik was geen flitsende, opkomende back. Maar ik kon de ruimte goed bespelen. En ik compenseerde een gebrek aan pure snelheid met positiespel. Met Matt Miazga was daarbij de rugdekking goed verzorgd. In de finale kwam uiteindelijk alles samen. Het liep wel lekker, ja.”

In Vitesse zit in De Kuip juist de spanning opgesloten. Goed beschouwd is de defensieve kracht uiteindelijk de sleutel tot de zege. Met flitsende counters voor de twee goals. ,,We hadden natuurlijk geluk”, stelt Kruiswijk. ,,We ontsnapten in de openingsfase een paar keer aan een doelpunt van AZ. Maar we hadden een sterk verdedigingsblok. Met Kelvin Leerdam op rechts en Guram Kashia en Miazga in het centrum en dan daar vlak voor nog Marvelous Nakamba. Milot Rashica is de man van de voorzet bij de 1-0. Maar hij heeft die dag vooral Ridgeciano Haps in de weg gelopen. Iedereen heeft alles gegeven.”

Dat mondt uit in een waar volksfeest in Arnhem. Een dag later. ,,De huldiging, de toer door de stad in de open bus - dat was nog mooier dan die wedstrijd”, vertelt Kruiswijk. ,,De sfeer, die gelukzaligheid. Die duizenden mensen. Dan zie je wat zo’n beker echt losmaakt. Voor Vitesse is dat succes echt enorm belangrijk geweest. Wij hebben als spelersgroep de beker groots gevierd. Ja, met menig biertje. Voor het fysieke herstel was dat uiteindelijk weer niet zo goed.”

Kruiswijk, cultheld bij Vitesse Arnold Kruiswijk (2 november 1984) voetbalt in zijn carrière bij Appingedam, FC Groningen, RSC Anderlecht, Roda JC en Heerenveen. In zijn jaren bij Vitesse groeit hij uit tot cultheld. Dat komt, omdat hij als prof maar niet scoort. Lange tijd heeft Kruiswijk het record in handen van speler zonder doelpunt. Er worden hele tv-items over gemaakt en krantenartikelen over geschreven. Het record staat uiteindelijk 25.138 minuten. Dan, in wedstrijd 304 (!) uit zijn loopbaan, slaat Kruiswijk toe. Met een kopbal tegen Sparta. De introverte Groninger wordt dan al wekelijks toegezongen. Kruiswijk heeft nog een ander record in handen. Hij noteert de snelste eigen goal ooit in de eredivisie. Op 10 september 2006, in dienst van FC Groningen, schiet hij tegen Heracles na negen seconden al in eigen doel. Kruiswijk stopt in 2019 vanwege rugproblemen. Volledig scherm Feest bij Vitesse. Ricky van Wolfswinkel tilt Arnold Kruiswijk op na zijn eerste goal in het betaalde voetbal, thuis tegen Sparta (de 3-0). Tekenend is de blijdschap bij iedereen bij Vitesse. © Joep Leenen

