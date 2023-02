Terugkeren op niveau wordt uitdaging voor Pröpper

Drama voor Davy Pröpper: seizoen voorbij na zware kruisband­bles­su­re

De rentree van Davy Pröpper in het betaalde voetbal is uitgemond in een regelrecht drama. De spelmaker van Vitesse heeft zaterdag in Emmen een zware knieblessure opgelopen. Het seizoen van de 19-voudig international is zodoende voorbij.

7 februari