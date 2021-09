Test je kennis: wat weet jij nog over de Europese avonturen van Vitesse tegen de Fransen?

Supporters­ver­e­ni­ging Vitesse wil met een bus vol fans naar Maribor voor uitduel tegen NS Mura

9 september ARNHEM - Het ziet er naar uit dat de spelers van Vitesse volgende week donderdag in het Sloveense Maribor, tijdens de eerste wedstrijd in de groepsfase van de strijd om de Conference League, worden gesteund door de nodige fans. In totaal zijn 600 kaarten beschikbaar gesteld voor de meereizende Arnhemmers.