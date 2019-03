Thelander baalt op de bank van Vitesse

HEERENVEEN - De overgang van Rasmus Thelander naar Vitesse mondt uit in een domper. De Deen is in Arnhem op een zijspoor beland. Hij vecht tegen somberheid bij de eredivisionist.

Thelander (27) is onder coach Leonid Sloetski laatste in de pikorde der centrumverdedigers. Uitzicht op speeltijd in de competitie heeft hij niet. Al maanden.



Een afgelegen sportpark in Friesland, weggestoken onder een grijs wolkendek, vormt zo het decor van een spaarzaam optreden bij Vitesse. De Deen koestert de volle negentig minuten van de oefenpot tegen Heerenveen (1-1).

,,Hiermee moet ik het nu eenmaal doen”, zegt hij, schouderophalend. ,,Dan geef ik ook alles. Hier houd ik nog een beetje wedstrijdritme.”



De Scandinaviër baalt van het schier uitzichtloze bestaan bij Vitesse. ,,Als sportman is dit heel erg moeilijk”, vertelt Thelander. ,,Als mens ben ik gelukkig bij Vitesse. De club en de mensen - dat is allemaal goed. Maar ik wil voetballen. Dat is mijn passie. Ik heb nu een gebrek aan vertrouwen.”

De vraag over de toekomst komt onvermijdelijk. Thelander heeft in de zomer van vorig jaar ‘met hooggespannen verwachtingen’ de overstap gemaakt van FC Zürich naar Vitesse. Hij staat nog tot juli 2021 onder contract in Arnhem.



,,Natuurlijk denk ik na. Ik kwam na een heel goed seizoen in Zwitserland naar Nederland. Zürich plaatste zich voor Europees voetbal (1/16-finale uitschakeling door Napoli, LL). Dan is dit duidelijk niet wat ik had verwacht. Maar: dit is wel stof voor ná het seizoen. Ik doe nu mijn best. Ik train hard. Als de coach mij nodig heeft, moet ik klaarstaan.”

