Theo Janssen: ‘Ik had erbij moeten zijn op het WK van 2010’

Theo Janssen was als voetballer een type Socrates. De Braziliaan, welteverstaan. Jaren gingen voorbij, waarbij de bewondering van het publiek en de kenners net zo groot was als de twijfel. Hij was op zijn plaats bij Vitesse. De subtop was zijn plafond. Hij werd zelfs even uitgeleend aan RC Genk. Een club in België. De Ernummer ging ruimhartig om met zijn talent.



Niet helemaal. Gelukkig.



Met FC Twente kwam de ommekeer, in 2008. Coach Fred Rutten keek door het pantser van de onverschilligheid en haalde de linkspoot op in Arnhem. Rutten herkende de gave. De pure voetbalkwaliteit. Het karakter van de straatvoetballer.



In Enschede groeide Janssen uit tot held.