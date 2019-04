Theo Janssen verlengt contract bij Vitesse

Janssen (37) is dit seizoen assistent-trainer van Vitesse Onder 19 jaar. Na zijn actieve carrière, beëindigd in 2014, was hij bij de Arnhemse club eerst scout en daarna techniektrainer.



Hij koos vervolgens voor het trainersvak. Janssen was assistent bij Jong Vitesse en trainer van Vitesse Onder 16. Hij volgt nu de trainerscursus Oefenmeester 1.



Janssen wil doorgroeien als trainer. Uiteindelijk wil hij als hoofdtrainer in het betaalde voetbal aan de slag. De invulling van zijn takenpakket voor volgend seizoen is nog niet bekend. Vitesse is bezig de trainer voor de diverse teams neer te zetten.