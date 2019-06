Theo Janssen volgt Van Beukering op als trainer Vitesse Onder 19

Edu Nandlal overleefde de SLM-ramp in Suriname en kent het wrede lot van de dood

6 juni Het is vrijdag dertig jaar geleden dat de SLM-ramp in Suriname plaatsvond. In een vuurzee bij Paramaribo verloren 176 mensen hun leven, waaronder veel profvoetballers van het Kleurrijk Team. Vitessenaar Edu Nandlal overleefde de crash. Hij weet ook hoe wreed de dood kan zijn.