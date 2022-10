Theo Janssen wordt assistent van Cocu bij Vitesse

Vitesse-assistent Fiesser in voetspoor Letsch naar VfL Bochum

ARNHEM - Bij Vitesse staat niet alleen Thomas Letsch voor een vertrek, ook Jan Fiesser is op weg naar de uitgang in Arnhem. De assistent-trainer kan met de Duitse coach mee naar VfL Bochum. In de Bundesliga ligt een nieuw avontuur klaar.

21 september