Theo Janssen wordt talentbegeleider bij Vitesse

Les van Vites Gratis tip voor Letsch: zo wint Vitesse de halve finale van VVV

18 februari ARNHEM - Vitesse wacht in de KNVB-beker het gevecht met VVV-Venlo. Maar de Limburgers komen enkele dagen voor de cupclash ook op bezoek in Arnhem. ,,Dan moet Idrissa Touré op Giorgos Giakoumakis spelen”, adviseert oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Hij moet even een tikkie uitdelen, zodat die Griek in de beker niet kan meedoen.”